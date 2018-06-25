Культура

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Как завлечь туристов в Шаровку

Как завлечь туристов в Шаровку
На прошлой неделе в Шаровском замке проходил фестиваль «Культурный хакатон». В выходные к участникам фестиваля присоединилась глава области Юлия Светличная.
Масштабный интеллектуально-художественный проект, инициированный общественностью - ассоциацией дизайнеров «4-й блок», - имеет целью не просто сохранение дворцово-паркового комплекса «Усадьба», но и создание на его территории конкурентоспособного комплексного туристического продукта, сообщает пресс-служба ХОГА.

– Проект  «Культурный хакатон» стал победителем конкурса проектов Министерства культуры Украины «Малые города - большие впечатления». Он призван не просто привлечь внимание к Шаровской усадьбе, но и генерировать новые идеи, которые позволят создать из парка уникальную локацию для проведения культурных событий и художественных перфомансов, - говорит Юлия Светличная, которая лично занимается вопросом восстановления историко-культурного памятника. - Со своей стороны делаем все, чтобы привести усадьбу в надлежащее состояние. Из областного бюджета уже выделены средства для проведения первоочередных мероприятий по реконструкции. Также привлекли к этому делу иностранных партнеров, украинско-немецкую компанию BASF.

Программа фестиваля состояла из двух частей: интеллектуальной и культурной. В течение трех дней, с 20 по 23 июня, участники интеллектуального хакатона - архитекторы, IT-специалисты, художники, инженеры-урбанисты, юристы, работники музеев, дизайнеры - работали над разработкой проектов ревитализации Шаровской усадьбы.

Победителей конкурса проектов поздравила Юлия Светличная. Она вручила им призы - сертификаты на 10 тыс. грн.

А в выходные в рамках фестиваля в Шаровском замке была организована широкая культурная программа. Гости праздника могли принять участие в мастер-классах по живописи, керамики, дизайна для детей и взрослых. На территории усадьбы работала детская развлекательная площадка, проходили исторические квесты, конкурсы танца. Для посетителей парка и замка экскурсоводы-волонтеры проводили экскурсии.

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