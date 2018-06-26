Стоит ли бояться эпидемии дифтерии

Мало того что по стране с опасной скоростью распространяется корь, так еще и дифтерия наступает – в Украине официально зарегистрирован уже второй в этом году случай не менее опасного заболевания. Что же делать? Не паниковать и прививаться, рекомендуют иммунологи.
По информации МОЗ, второй в нынешнем году случай дифтерии зарегистрирован в Рубежном Луганской области.
— Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем, характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, — поясняют в Минздраве. — Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть. Даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. К летальному исходу могут привести отек слизистых оболочек и блокировка дыхательных путей псевдомембран, токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем, а также вторичные инфекции.
Поэтому любой подозрительный случай заболевания является показанием для госпитализации в инфекционные стационары и назначения соответствующего лечения, не дожидаясь результатов лабораторного исследования – настаивают в МОЗ.
По данным Минздрава, во время последней эпидемии дифтерии в Украине, которая бушевала с 1991 до 1998 год, дифтерией заболели около 20 000 человек, 696 из них умерли. Эпидемия была вызвана низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых.
По мнению заведующего лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины, доктора медицинских наук Андрея Волянского, сейчас тоже есть некоторые условия, совпадение которых может привести к подъему заболеваемости и даже эпидемии.
Во-первых, по словам иммунолога, это огромное количество не привитых людей.
— К дифтерии восприимчивы порядка 50% детей и около 90% взрослых. Каждого взрослого нужно вакцинировать раз в десять лет, а между тем на протяжении последнего десятилетия мало кто из взрослых прививался против дифтерии и столбняка. То есть иммунитет очень-очень нестойкий, — считает Андрей Волянский.
В МОЗ подтверждают: уровень вакцинации против дифтерии остается низким. В прошлом году лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 месяцев и менее половины взрослых.
Второе условие, которое может поспособствовать эпидемии, считает заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины, доктор медицинских наук Андрей Волянский, – сильный штамм дифтерии.
— Да, у нас огромное количество непривитых, но сильного штамма пока нет, поэтому в последние годы мы живем в ситуации мнимого благополучия. Считаем, что нет дифтерии – и хорошо, — продолжает Андрей Волянский. – Но сегодня отмечается подъем заболеваемости дифтерией с огромным количеством летальных исходов в Южной Америке. И ближе к нам – в Азии, например, Йемене. Дифтерия рано или поздно придет в Украину. Пока точно оценить нереально, случится ли это в 2018-м, 2019-м или 2020 году. И тогда все непривитые за последние десять лет взрослые и непривитые дети могут заболеть.
Единственный способ защиты — вакцинация
Что же делать? Поскольку дифтерия — вакциноуправляемая инфекция, то единственный способ защититься от этого заболевания и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых, настаивают в МОЗ. В связи с этим в ведомстве настоятельно рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии как детям, так и взрослым, ревакцинация которых должна обязательно проводиться каждые 10 лет. Детей, которые пропустили прививки по календарю вакцинации, нужно привить как можно быстрее, а также вовремя вакцинировать тех, кому положено по графику.
А кого и как прививать, уточнил Андрей Волянский.
— Безусловно, нужно прививать всех непривитых детей, — говорит он. — Можно применять различные вакцины, различные схемы, но достаточно напряженный и длительный иммунитет обычно дают две дозы. Оптимальный интервал – один-два месяца. Через месяц после второй дозы необходимо сделать анализ на напряженность иммунитета против дифтерии, столбняка, коклюша и понять, когда вводить третью дозу — при наличии защитных титров ее можно вводить через 6-12 месяцев.
Кроме того, обязательно нужно сделать прививки не полностью привитым детям.
— Для получивших одну дозу – независимо от срока давности ввести вторую и через месяц проверить уровни антител. Для получивших вторую дозу более шести месяцев назад – ввести третью дозу и через месяц проверить напряженность защиты. Для получивших три или более доз вначале сделать анализ, — рекомендует Андрей Волянский.
Взрослым тоже грозит опасность
Подростков и взрослых тоже нужно вакцинировать.
— Если достоверно известно, что последняя прививка была сделана более десяти лет назад — есть два варианта: прививаться или делать анализ на напряженность иммунитета против дифтерии и столбняка. Если менее десяти лет назад — сначала проверить защищенность, – уточняет иммунолог и приводит очень интересные результаты, проведенных им в 2018 году исследований. — Среди взрослых 57% не имели защитной концентрации антител против столбняка (0,1 МЕ/мл), и только 6% - против дифтерии (0,1 МЕ/мл), хотя большинство обследованных прививалось 20 и более лет назад. При этом 29% взрослых имеют уровень антител против дифтерии 1МЕ/мл и выше — им в течение пяти лет можно не прививаться. У 37% взрослых выявлен уровень антител против столбняка 0,6 МЕ/мл и выше — требуется проверка через два года.
Хуже всего, по данным Андрея Волянского, защищены против дифтерии возрастные группы «48 и старше» и «9-17 лет», против столбняка – «48 и старше», «9-17 лет» и «18-27 лет». Количество обследованных: дифтерия - 386, столбняк – 241.
Чем прививать?
В Минздраве уверяют: качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых. Для детей централизованно закупаются препараты против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС (с цельноклеточным коклюшевым компонентом, который дает наилучшую защиту). Также имеется вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых. На 1 июня 2018 года в Украине имеется 2 миллиона 200 тысяч доз вакцины АКДС, 557 тысяч доз АДС и 5200000 доз АДС-М, отчитались в МОЗ.
По словам Андрея Волянского, со взрослыми в плане вакцинации проще.
— Поликлиники имеют огромное количество вакцины АДС-м индийского производства. Кроме высокой частоты реакций (местная — припухлость, болезненность, гиперемия, уплотнение, общая — слабость, повышение температуры тела в течение двух дней) каких-либо угроз для здоровья и жизни прививки не несут, — поясняет он. — Вакцина неживая, поэтому не может вызывать заболевание. Предполагаемая частота осложнений — они случай миллион привитых. При доступности на частном рынке расщепленной вакцины АаКДС-м («Бустрикс») можно вводить ее. Розничная цена — около 400 гривен. Особенно рекомендую «Бустрикс» беременным, планирующим беременность и тем, кто часто общается с детьми — преподавателям, воспитателям, медикам.
А вот для детей младшего возраста в поликлиниках имеется только индийская АКДС (Serum Institute of India), которая дает отличный иммунитет, но массу побочных эффектов.
— Это устаревшая клеточная вакцина в десятидозовых флаконах, которая содержит ртутный консервант и дает высокую частоту побочных реакций — до 50%. При этом она создает мощный иммунитет, — говорит Андрей Волянский. — На частный рынок с перебоями поступают современные расщепленные вакцины, содержащие от трех до шести компонентов («Инфанрикс», «Инфанрикс ИПВ», «Инфанрикс пента», «Инфанрикс гекса», «Тетраксим», «Пентаксим», «Гексаксим»). Частота побочных реакций до 25%. Розничная цена 750-1500 гривен.
Для шестилетних детей в поликлиниках применяется болгарская АДС.
— Она не содержит коклюшный компонент, поэтому менее реактогенна, — считает харьковский иммунолог. — На частном рынке с перебоями присутствуют «Бустрикс» и «Бустрикс полио» (можно вводить с четырехлетнего возраста). Розничная цена 400-500 гривен.