Стоит ли бояться эпидемии дифтерии 26 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Мало того что по стране с опасной скоростью распространяется корь, так еще и дифтерия наступает – в Украине официально зарегистрирован уже второй в этом году случай не менее опасного заболевания. Что же делать? Не паниковать и прививаться, рекомендуют иммунологи.