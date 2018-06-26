Кто получит компенсацию за сэкономленный газ 26 июня 2018 г. Юлия Андреева 0 0

Денежная компенсацию за сэкономленную субсидию на голубое топливо полагается только потребителям, которые используют газ для индивидуального отопления. Как экономные субсидианты могут получить неиспользованную государственную помощь?

В течение прошлого отопительного сезона субсидию на газ получали почти 490 тысяч семей Харьковской области, что составляет 51% от общего количества бытовых потребителей газа в области, сообщила специалист по связям с общественностью и прессой ПАО «Харьковгаз» Ольга Клименко.



— В мае неиспользованная субсидиантами государственная помощь в размере 179,3 млн гривен была возвращена ООО «Харьковгазсбыт» в государственный бюджет. Это предусмотрено постановлениеми Кабинета министров № 534 от 23 августа 2016 года. А перечень потребителей газа, которые сэкономили субсидию, с указанием размера неиспользованной помощи, передан газовой компанией в управление по вопросам социальной защиты, — уточнила она.



В дальнейшем на монетизацию государством части сбережений может рассчитывать около 80 тысяч семей региона.



При этом, как объяснила начальник отдела сопровождения клиентов ООО «Харьковгазсбыт» Виктория Олейник, денежную компенсацию за сэкономленную субсидию на газ смогут получить не все пользователи топлива, которым проведен перерасчет.



— По решению правительства часть неиспользованной субсидии выплачивается только потребителям, которые используют газ для индивидуального отопления. Выплата части субсидии производится в эквиваленте, не превышающем стоимость 100 кубометров природного газа, — уговорит она. — Неиспользованная субсидия не будет возвращаться на лицевые счета потребителей газа, а будет перечисляться управлениями по вопросам социальной защиты на банковские счета экономных субсидиантов или выплачиваться через отделения «Укрпочты».