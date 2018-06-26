Транспортники выступили против проверок 26 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В минувшую пятницу более полусотни работников харьковского городского электротранспорта вышли под стены регионального управления «Укртрансбезопасности» с требованием прекратить внеплановые проверки депо, мешающие работе.

Контролирующий орган, в свою очередь, обратился с заявлением к правоохранителям по поводу давления на органы государственной власти. Какова же судьба харьковских трамваев и троллейбусов?



Как сообщил заместитель директора по эксплуатации Салтовского трамвайного депо Николай Павленко, с прошлого месяца сотрудники «Укртрансбезопасности» по очереди проводят внеплановые проверки в Октябрьском, Салтовском трамвайных депо, троллейбусных депо №2 и №3. В ходе проверок выявляют незначительные нарушения, например, вывеску не того цвета, неокрашенный поручень и т.д. Это фиксируется и выписывается постановление о том, что тот или иной трамвай или троллейбус не может выйти на линию. Но, как отметил замдиректора, подобные причины не могут влиять на уровень безопасности перевозок пассажиров, все эти недочеты устраняются в процессе работы.



— Разве неокрашенный поручень влияет на безопасность перевозки? Трамвай и троллейбус – это социальный, самый дешевый транспорт, которым пользуются граждане льготных категорий, пенсионеры. И если не выпустить подвижной состав на линию, кому от этого будет лучше? Ведь люди начнут опаздывать на работу, маршрутки будут переполнены, а водители пассажирского транспорта останутся без работы, — говорит он.



Поэтому сотрудники депо и вышли на акцию, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, получить реакцию управления «Укртрансбезопасности» и найти выход из ситуации. При этом заместитель директора депо подчеркнул, что весь электротранспорт города выходит на линию в полном объеме, трамваи и троллейбусы курсируют по своим маршрутам.



Николай Павленко также сообщил, что сегодня состояние подвижного состава намного лучше, чем несколько лет назад, улучшен график работы транспорта. Тогда транспортная комиссия не выступала с такими требованиями. Кроме того, сейчас руководство города ведет переговоры по поводу получения кредита на приобретение 130 единиц электротранспорта.

При этом, как отметили в депо, несмотря на неоднократные обращения, в городе не ведется работа по предотвращению деятельности нелегальных перевозчиков — без лицензий и официального трудоустройства.



— Не только автомобили, оборудованные под такси, но и микроавтобусы, забили транспортные узлы города. Но этого транспортная комиссия не видит, а проверяются и штрафуются лицензированные, законопослушные предприятия, — цитирует пресс-служба горсовета заявление сотрудников депо.



Между тем в региональном управлении «Укртрансбезопасности» заявили, что в ходе проверок было обнаружено множество нарушений по эксплуатации подвижного состава, влияющих на безопасность перевозки пассажиров и даже пешеходов. В связи с подобными нарушениями за последнее время значительно увеличилось количество ДТП с участием городского электрического транспорта.



— Мы провели проверку двух троллейбусных и одного трамвайного депо. В результате выявили массу нарушений. Начиная от банальных — с правой стороны нет «дворника». И когда троллейбус подъезжает во время дождя, водителю не видно людей — стоят они там или не стоят, — говорит начальник управления «Укртрансбезопасности» в Харьковской области Евгений Шатохин.



Если недостатки не устранят, то территориальное управление «Укртрансбезопасности» будет инициировать запрет на эксплуатацию транспортных средств. Впрочем, окончательное решение все равно будут принимать в столице, там же сейчас решается вопрос о сроках устранения неисправностей.



Кроме того, управление обратилось в полицию, прокуратуру, СБУ с заявлениями по поводу давления на органы государственной власти и защиты права жителей Харькова на пользование безопасным электротранспортом.