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«Олимп» оформил девятое чемпионство

«Олимп» оформил девятое чемпионство
В воскресенье, 24 июня, на харьковском стадионе "Динамо" прошел третий заключительный тур чемпионата Украины среди мужских команд Суперлиги.
Как уже сообщалось, выиграв первый и второй туры, состоявшиеся в Одессе и Львове, харьковский "Олимп" досрочно обеспечил себе в девятый раз в истории и восьмой раз подряд золотые медали чемпиона страны.

В домашнем третьем туре подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина в подгруппе разгромили своих земляков из "Тех-А-Са" - 65:0 и криворожский "Горняк-ПАО КЖРК" - 52:0, в полуфинале не оставили никаких шансов команде Киева - 46:0, но в финале уступили хмельницкому Evoluton7s - 12:17.

Таким образом, "Олимп" в третьем туре занял второе место, но по итогам чемпионата стал победителем, оставив хмельницкую команду с "серебром". Добавим, что самым результативным игроком тура в составе "Олимпа" стал Сергей Церковный, который в четырех матчах принес своей команде 38 игровых очков, сделав 4 попытки и точно пробив 9 реализаций.

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