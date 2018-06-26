«Олимп» оформил девятое чемпионство 26 июня 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В воскресенье, 24 июня, на харьковском стадионе "Динамо" прошел третий заключительный тур чемпионата Украины среди мужских команд Суперлиги.

Как уже сообщалось, выиграв первый и второй туры, состоявшиеся в Одессе и Львове, харьковский "Олимп" досрочно обеспечил себе в девятый раз в истории и восьмой раз подряд золотые медали чемпиона страны.



В домашнем третьем туре подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина в подгруппе разгромили своих земляков из "Тех-А-Са" - 65:0 и криворожский "Горняк-ПАО КЖРК" - 52:0, в полуфинале не оставили никаких шансов команде Киева - 46:0, но в финале уступили хмельницкому Evoluton7s - 12:17.



Таким образом, "Олимп" в третьем туре занял второе место, но по итогам чемпионата стал победителем, оставив хмельницкую команду с "серебром". Добавим, что самым результативным игроком тура в составе "Олимпа" стал Сергей Церковный, который в четырех матчах принес своей команде 38 игровых очков, сделав 4 попытки и точно пробив 9 реализаций.