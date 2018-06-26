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Харьковчан приглашают на фестиваль «Ивана Купала»

Харьковчан приглашают на фестиваль «Ивана Купала»
Фестиваль флористики и ремесел «Ивана Купала» пройдет 6 июля в пляжно-развлекательном парке «Акважур» (ул. Героев Труда, 2-а).
Гости фестиваля смогут посетить ярмарку ремесленников, выставку-продажу национальных сувениров, поучаствовать в создании украинского панно «Дерево жизни», а также конкурсной программе.

Как отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, цель мероприятия - популяризация и сохранение украинских традиций и обрядов празднования Ивана Купала среди жителей города Харькова.

Так, для любителей прикладного искусства проведут мастер-классы по плетению купальских венков из трав и цветов, изготовлению традиционных украинских украшений, изделий из стекла и керамики, кукол-мотанок, а также по песочной анимации и росписи писанок.

Также будет организована развлекательная программа для детей - конкурсы и увлекательные игры, а также творческие мастер-классы, в том числе по изготовлению сувениров. Детей будут ждать подарки и сюрпризы.

Стоит отметить, что в течение всего дня на территории парка будут работать фестиваль еды, фотозоны, детская зона и целый день будет играть музыка.

После захода солнца состоится кульминация праздника - пройдут прыжки через костер, квест в поисках цветка папоротника, обряд сожжения чучел Купала и Марены и фаер-шоу.

Время проведения праздника - с 10:00 до 00:00. Вход на фестиваль - свободный, передает сайт Харьковского горсовета.

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