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В Харькове начинается регистрация на очередной сезон «Битвы корпораций»

В Харькове начинается регистрация на очередной сезон «Битвы корпораций»
Четвертый сезон городского турнира «Битва корпораций» стартует во второй половине сентября и будет включать в себя соревнования по десяти видам спорта.
Как сообщили организаторы, в этом сезоне турнир снова будет разделен на Осенний и Весенний кубки. В осеннюю часть «Битвы корпораций» войдут спортивный покер, футбол, стритбол, настольный теннис и интеллектуальная игра Mad Head, в весеннюю - боулинг, бадминтон, стрельба из лука, легкая атлетика и пляжный волейбол.

Зарегистрироваться на участие в турнире можно на сайте или по телефону: (093) 309-00-99.

Напомним, «Битва корпораций» - это спортивный корпоративный турнир, в котором принимают участие спортсмены-любители, представляющие свою компанию. Третий сезон «Битвы корпораций» проходил в Харькове с 23 сентября по 9 июня. В нем приняли участие более 2 тыс. спортсменов в составе 24 команд, среди которых было разыграно около 200 медалей и 37 кубков.

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