Здоровье

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Минздрав опубликовал новый реестр цен на «Доступные лекарства»

Минздрав опубликовал новый реестр цен на «Доступные лекарства»
Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый ориентировочный реестр предельных оптово-отпускных цен на "Доступные лекарства".
"Напоминаем, что референтные цены на лекарственные средства определяются на основе данных о зарегистрированных цены, а именно как медиана зарегистрированных цен для каждой лекарственной формы в пересчете на определенную суточную дозу (DDD) в соответствии с рекомендациями ВОЗ из перечня МНН, полученных из официальных источников уполномоченных государственных органов референтных стран", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Референтные страны, с ценами которых сравниваются цены на лекарства в Украине - это Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

Отмечается, что реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению через программу "Доступные лекарства", обновляется дважды в год - в январе и в июле. До времени принятия нового перечня лекарственных средств в программе является действующим предыдущий реестр.

Обновленную редакцию реестра предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства Минздрав должен опубликовать 2 июля 2018 года.

С 11 июля министерство должно проработать заявления фармпроизводителей и сформировать обновленный реестр лекарств, стоимость которых подлежит возмещению.

А 23 июля должна быть утверждена приказом Минздрав обновленная редакция реестра.

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