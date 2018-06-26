Минздрав опубликовал новый реестр цен на «Доступные лекарства» 26 июня 2018 г. источник 0 0

Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый ориентировочный реестр предельных оптово-отпускных цен на "Доступные лекарства".

"Напоминаем, что референтные цены на лекарственные средства определяются на основе данных о зарегистрированных цены, а именно как медиана зарегистрированных цен для каждой лекарственной формы в пересчете на определенную суточную дозу (DDD) в соответствии с рекомендациями ВОЗ из перечня МНН, полученных из официальных источников уполномоченных государственных органов референтных стран", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.



Референтные страны, с ценами которых сравниваются цены на лекарства в Украине - это Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.



Отмечается, что реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению через программу "Доступные лекарства", обновляется дважды в год - в январе и в июле. До времени принятия нового перечня лекарственных средств в программе является действующим предыдущий реестр.



Обновленную редакцию реестра предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства Минздрав должен опубликовать 2 июля 2018 года.



С 11 июля министерство должно проработать заявления фармпроизводителей и сформировать обновленный реестр лекарств, стоимость которых подлежит возмещению.



А 23 июля должна быть утверждена приказом Минздрав обновленная редакция реестра.