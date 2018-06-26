Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 26 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 311 (п. №4, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 8 (п. №2) до 20:00 26.06.18 г.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-в (п. №1) до 03:00 26.06.18 г.; ул. Академика Павлова, 140-в (п. №4, стояк), ул. Светлая, 21 (п. №2), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-б,14-в (п. №3), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5) до 20:00 26.06.18 г.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 56, ул. Олимпийская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 26.06.18 г.



Новобаварский район:

ул. Катаева, 13 (п. №4, стояк) до 20:00 26.06.18 г.



Основянский район:

Мерефянское шоссе, 32 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 26.06.18 г.



Слободской район:

ул. Киргизская, 12 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 146 (п. №3, стояк) до 20:00 26.06.18 г.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 38 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-д (п. №7, стояк) до 20:00 26.06.18 г.