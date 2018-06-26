Происшествия

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ДТП под Запорожьем: один харьковчанин погиб, вдое доставлены в больницу

ДТП под Запорожьем: один харьковчанин погиб, вдое доставлены в больницу
ДТП с участием харьковчан произошло в Васильевском районе Запорожской области 25 июня около 6.15.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области, автомобиль "ГАЗ", в котором находились местные жители, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, в котором находились харьковчане.

В результате аварии погибли три человека - 24-летний водитель и 31-летний пассажир автомобиля ГАЗ, 38-летний водитель Skoda. Двое пассажиров Skoda, 30-летняя женщина и восьмилетняя девочка доставлены в районную больницу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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