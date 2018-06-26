Кевин Спейси возвращается в кино после секс-скандалов
26 июня 2018 г.
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26 июня 2018 г.
«Мы не потворствуем сексуальным домогательствам на любом уровне и остаемся на стороне жертв. В то же время нам нелегко далось решение выпустить фильм в кинотеатрах, но мы верим в то, что вы позволите аудитории увидеть конечный продукт, над которым так долго работали другие актеры и члены команды», — заявили представители Vertical Entertainment.
«Клуб миллиардеров» появится в ограниченном прокате в августе 2018 года. Представители компании пояснили, что из-за непристойного поведения Спейси не должны страдать другие актеры.
В конце октября Кевин Спейси стал фигурантом скандала, связанного с домогательствами в киноиндустрии Голливуда. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.
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