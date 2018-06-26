Культура

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Кевин Спейси возвращается в кино после секс-скандалов

Кевин Спейси возвращается в кино после секс-скандалов
Компания-прокатчик Vertical Entertainment решила выпустить фильм «Клуб миллиардеров» с участием обвиненного в домогательствах актера Кевина Спейси.
В фильме впервые появится актер, которому голливудская киноиндустрия объявила бойкот после секс-скандала.

«Мы не потворствуем сексуальным домогательствам на любом уровне и остаемся на стороне жертв. В то же время нам нелегко далось решение выпустить фильм в кинотеатрах, но мы верим в то, что вы позволите аудитории увидеть конечный продукт, над которым так долго работали другие актеры и члены команды», — заявили представители Vertical Entertainment.

«Клуб миллиардеров» появится в ограниченном прокате в августе 2018 года. Представители компании пояснили, что из-за непристойного поведения Спейси не должны страдать другие актеры.

В конце октября Кевин Спейси стал фигурантом скандала, связанного с домогательствами в киноиндустрии Голливуда. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

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