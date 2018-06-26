Экономика

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В Украине с июля прекратят выпуск монет мелких номиналов

В Украине с июля прекратят выпуск монет мелких номиналов
Национальный банк Украины напомнил о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и введении с этой даты правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.
Как сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко в ходе брифинга, регулятор объявил соответствующее решение в марте текущего года после общественного обсуждения, которое проводил с ноября 2017 года.

"Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, веденные в обращение ранее, и далее будут использоваться как средство платежа. Национальный банк не будет изымать их из обращения", - подчеркнул Зайвенко.

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