В Украине с июля прекратят выпуск монет мелких номиналов 26 июня 2018 г. источник 0 0

Национальный банк Украины напомнил о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и введении с этой даты правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.

Как сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко в ходе брифинга, регулятор объявил соответствующее решение в марте текущего года после общественного обсуждения, которое проводил с ноября 2017 года.



"Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, веденные в обращение ранее, и далее будут использоваться как средство платежа. Национальный банк не будет изымать их из обращения", - подчеркнул Зайвенко.