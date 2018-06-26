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С кем крутила романы несовершеннолетняя Кэрри Фишер

С кем крутила романы несовершеннолетняя Кэрри Фишер
Американская актриса Кэрри Фишер состояла в любовных отношениях с музыкантами Дэвидом Боуи и Фредди Меркьюри, когда ей было 17 лет.
Об этом говорится в новой биографии артистки «Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс».

Фишер познакомилась с певцами на вечеринке, на которую ее привела мать, актриса Дебби Рейнольдс, по приглашению вокалиста рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера.

В книге приведены воспоминания Фишер, которыми она делилась с друзьями. По ее словам, Боуи «жил на изъедающим его мозг кокаине, а в качестве питания пил только молоко». «Иногда ночь становилась для него пыткой, пока он погружался в адскую кокаиновую воронку. Он превращался в жестокого, злобного и ревнивого человека. В другие дни, когда ему удавалось победить своих демонов, он становился нежным, ласковым и хотел любви», — говорится в биографии.

Кэрри Фишер, наиболее известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года. Ее мать Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день.

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