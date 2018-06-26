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Найдены остатки древнейшего шведского пива

Найдены остатки древнейшего шведского пива
Археологи Лундского университета в Швеции обнаружили в окрестностях населенного пункта Уппокра карбонизированные проросшие зерна, датированные железным веком, что указывает на использование в то время солода для приготовления пива.

Остатки зерен 400-600 годов нашей эры (в Скандинавии железный век продлился до 1000 года нашей эры) были найдены на месте раскопок в отдельной части поселения, где также были обнаружены низкотемпературные печи. По словам ученых, это самые старые доказательства существования традиции пивоварения в Швеции. Хотя археологи часто находят следы древних зерновых культур, признаки их тепловой обработки обнаруживаются крайне редко. В данном случае наличие печей для сушки подтверждает, что зерна использовались в качестве солода.

Отсутствие следов древних жилых домов рядом с печами может объясняться тем, что пиво варили во время празднества или в месте, специально предназначенном для торговли.

В 2016 году ученые из Университета Висконсин-Милуоки в США воссоздали медовое пиво, которое пили племена, населявшие землю современной Германии 2,5 тысячи лет назад. Тогда археологи обнаружили в ходе раскопок в Германии котел с остатками старинного браггата — напитка на основе ячменя, меда, мяты, таволги и дрожжей.

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