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Генсек Совета Европы официально обратился к Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова

Генсек Совета Европы официально обратился к Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме и голодает уже более месяца.
"Документ был отправлен, ждем официальное подтверждение по дипломатическим каналам России", - подтвердили "Голосу Америки" в пресс-службе Совета Европы.

20 июня Турбойрн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским омбудсменом Татьяной Москальковою. После встречи Ягланд заявил, что готов подать официальное прошение о помиловании Сенцова.

Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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31 мая он заявил, что его «не интересует обмен», потому что он – «человек, который идет до конца».

Украинский омбудсмен Татьяна Денисова 13 мая отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по «личной инициативе», а ее визит не был согласован.

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До сих пор российская сторона не пускает Денисову к Сенцову, отказывают даже в видеосвязи с осужденным режиссером.

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