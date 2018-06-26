Генсек Совета Европы официально обратился к Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова 26 июня 2018 г. источник 0 0

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме и голодает уже более месяца.