Генсек Совета Европы официально обратился к Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова

"Документ был отправлен, ждем официальное подтверждение по дипломатическим каналам России", - подтвердили "Голосу Америки" в пресс-службе Совета Европы.
20 июня Турбойрн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским омбудсменом Татьяной Москальковою. После встречи Ягланд заявил, что готов подать официальное прошение о помиловании Сенцова.
Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
31 мая он заявил, что его «не интересует обмен», потому что он – «человек, который идет до конца».
Украинский омбудсмен Татьяна Денисова 13 мая отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по «личной инициативе», а ее визит не был согласован.
До сих пор российская сторона не пускает Денисову к Сенцову
, отказывают даже в видеосвязи с осужденным режиссером.