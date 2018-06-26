Мир

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Определен самый дорогой в мире город для проживания иностранцев

Определен самый дорогой в мире город для проживания иностранцев
Рост цен на рынке недвижимости вывел Гонконг на первое место в списке самых дорогих городов мира для проживания сотрудников иностранных компаний.
"В рамках исследования были учтены такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 209 крупных населенных пунктах нашей планеты, а также колебания курсов используемых там национальных валют. За основу взят уровень жизни в Нью-Йорке", - сообщает ТАСС со ссылкой на данные международной консалтинговой фирмы Mercer.

Отмечается, что Гонконг является лидерам по ценам на жилье, которые растут на протяжении 17 месяцев подряд. Стоимость месячной аренды апартаментов с двумя спальнями здесь составляет в среднем 7 671 доллар по сравнению с 5,7 тысячи долларов в Нью-Йорке. Чашка кофе в городе обойдется в 7,74 доллара, а литр молока - 3,78 доллара.

Второе и третье места заняли Токио и Цюрих. В десятку лидеров также попали Сингапур, Сеул, столица Анголы Луанда, Шанхай, Нджамена (Республика Чад), Пекин и швейцарский Берн.

Наименее затратными для проживания зарубежных специалистов признаны киргизский Бишкек, Тунис (столица одноименной североафриканской страны) и Ташкент.

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