Определен самый дорогой в мире город для проживания иностранцев 26 июня 2018 г. источник 0 0

Рост цен на рынке недвижимости вывел Гонконг на первое место в списке самых дорогих городов мира для проживания сотрудников иностранных компаний.

"В рамках исследования были учтены такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 209 крупных населенных пунктах нашей планеты, а также колебания курсов используемых там национальных валют. За основу взят уровень жизни в Нью-Йорке", - сообщает ТАСС со ссылкой на данные международной консалтинговой фирмы Mercer.



Отмечается, что Гонконг является лидерам по ценам на жилье, которые растут на протяжении 17 месяцев подряд. Стоимость месячной аренды апартаментов с двумя спальнями здесь составляет в среднем 7 671 доллар по сравнению с 5,7 тысячи долларов в Нью-Йорке. Чашка кофе в городе обойдется в 7,74 доллара, а литр молока - 3,78 доллара.



Второе и третье места заняли Токио и Цюрих. В десятку лидеров также попали Сингапур, Сеул, столица Анголы Луанда, Шанхай, Нджамена (Республика Чад), Пекин и швейцарский Берн.



Наименее затратными для проживания зарубежных специалистов признаны киргизский Бишкек, Тунис (столица одноименной североафриканской страны) и Ташкент.