Харьков

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В Харькове льготникам до конца года бесплатно установят около десяти тысяч счетчиков воды

В Харькове льготникам до конца года бесплатно установят около десяти тысяч счетчиков воды
КП «Харьковводоканал» продолжает проводиться комплекс работ по бесплатной установке приборов учета холодной воды абонентам льготных категорий граждан.
Как сообщил начальник абонентной службы по работе с абонентами физическими лицами Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Сергей Рязанцев, с начала года в Харькове установили более двух тысяч приборов учета холодной воды льготным категориям граждан.

«Для того, чтобы установить прибор учета холодной воды следует обратиться в абонентный отдел КП «Харьковводоканал» или в администрацию своего района по месту проживания. Специалист обрабатывает заявку и в кратчайшие сроки прибор учета устанавливают абоненту. В этом году уже установлено свыше двух тысяч индивидуальных приборов учета холодной воды. В планах КП «Харьковводоканал» до конца года увеличить эту цифру до 10 тысяч», - отметил Сергей Рязанцев.

Установка приборов учета холодной воды на безоплатной основе проводится более чем 20 различным категориям граждан. С полным списком можно ознакомиться в разделе «Счетчики» на официальном сайте КП «Харьковводоканал». На сегодняшний день КП «Харьковводоканал» уже установлено более 20 тысяч приборов учета холодной воды абонентам льготных категорий граждан. 11 тысяч индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды установлено в 2017 году.

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