Юный харьковчанин стал чемпионом мира по шахматам 26 июня 2018 г. источник 1 0

В Минске (Беларусь) состоялся мировой чемпионат по шахматам (рапиду и блицу) среди юношей и девушек в возрастной категории до 8, 10 и 12 лет.

Как сообщили в Харьковском национальном университете внутренних дел, представители Харьковской шахматной школы Тихон Черняев и Святослав Базакуца выступили в категории до 10 лет.



Абсолютным победителем в рапиде и блице в возрастной категории до 10 лет стал Тихон Черняев, который набрал 8 очков из 9 возможных и получил две золотые медали. Базакуца в соревнованиях по рапиду занял VI место, а по блицу - IV. Всего в этой возрастной категории за победу соревновались 237 юных шахматистов.