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Юный харьковчанин стал чемпионом мира по шахматам

Юный харьковчанин стал чемпионом мира по шахматам
В Минске (Беларусь) состоялся мировой чемпионат по шахматам (рапиду и блицу) среди юношей и девушек в возрастной категории до 8, 10 и 12 лет.
Как сообщили в Харьковском национальном университете внутренних дел, представители Харьковской шахматной школы Тихон Черняев и Святослав Базакуца выступили в категории до 10 лет.

Абсолютным победителем в рапиде и блице в возрастной категории до 10 лет стал Тихон Черняев, который набрал 8 очков из 9 возможных и получил две золотые медали. Базакуца в соревнованиях по рапиду занял VI место, а по блицу - IV. Всего в этой возрастной категории за победу соревновались 237 юных шахматистов.

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