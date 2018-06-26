Украина

  • 144
    •  / 

Велодорожки на украинских дорогах станут обязательными

Велодорожки на украинских дорогах станут обязательными
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы в части организации велосипедного движения и вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.
Как сообщает пресс-служба Минрегионстроя, соответствующая норма содержится в новой ГСН В.2.3-5: 2018 «Улицы и дороги населенных пунктов».

«Во всех цивилизованных странах Европы и мира велосипеды являются отличной альтернативой общественному транспорту или авто. В Нидерландах вообще хотят ввести денежную доплату тем работникам, которые добираются на работу на велосипедах, чтобы еще больше популяризировать это движение и уменьшить количество машин на дорогах. У нас, возможно, тоже многие хотели бы так ездить на работу, но из-за отсутствия организованного велосипедного движения, отдельных велодорожек и полос, это не только неудобно, но и опасно. Поэтому в новой ГСН относительно улиц и дорог мы ввели обязательное проектирование велодорожек и полос на дорогах и прописали четкие требования по их устройства и параметрах», - сказал он.

Согласно новым ГСН, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

Велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.

При наличии застройки с одной стороны улицы следует устраивать велодорожку двустороннего движения на застроенной стороне.

При наличии велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе, с использованием встречной велополосы.

В зависимости от категорий улиц и дорог определяются соответствующие формы организации велосипедного движения в населенных пунктах.

Определяется минимальная ширина велосипедных полос и дорожек при новом строительстве или реконструкции.

По словам Парцхаладзе, такие изменения позволят существенно повысить безопасность и комфорт, в частности, велосипедистов на дорогах и способствовать активному развитию велосипедного движения как альтернативы общественному транспорту.

Обновленные ГСН уже опубликованы и вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изменило государственную строительную норму, согласно которой ширина полос движения на дорогах в городах и селах сужена на 0,5 метра.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1579 грн
100 EUR 3062.31 грн
100 USD 2617.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи