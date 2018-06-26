Велодорожки на украинских дорогах станут обязательными 26 июня 2018 г. источник 0 0

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы в части организации велосипедного движения и вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.