Искусственный разум создал уникальный портрет к столетию великого украинского ученого

Скоро легенде мировой и украинской науки Борису Патону исполнится сто лет. Его деятельность неразрывно связана в том числе и с Первой столицей.

Бесчисленное количество раз академик посещал харьковские предприятия. Еще со времен Второй мировой войны в цехах завода имени Малышева использовались результаты открытий семьи Патонов – отца и сына. А их революционный метод электросварки броневых плит танкаТ-34 стал переломным моментом во Второй мировой войне.К столетнему юбилею первого Героя Украины его поклонники и единомышленники решили провести уникальный эксперимент, создав с помощью искусственного интеллекта на основе тысяч фотографий, сделанных в разные годы жизни, обобщенный портрет великого ученого.Борис Патон откликнулся на просьбу предоставить свои фото, и тысячи разнокалиберных черно-белых и цветных карточек, на которых Борис Евгеньевич запечатлен в младенческие годы; подростком с обожаемым им отцом; взрослым человеком с членами семьи; на отдыхе и в работе; с сильными мира сего и различными известными людьми – от космонавтов до исторических личностей; дали возможность спросить искусственный интеллект о том, что он обо всем этом думает? Как видит обобщенный портрет ученого человека?Идея создания фотографического произведения возможностями ИИ принадлежала американскому классику ландшафтной фотографии, основателю фонда "ДушаУкраины Сергею Мельникофф. Убедить Бориса Патона передать экспериментаторам коллекцию личных фотографий труда не составило, а вот получить дорогостоящее время на суперкомпьютере оказалось сложнее. Тем не менее, спустя некоторое время и энное количество обращений к разработчикам искусственного интеллекта, и эта проблема была решена.Надо сказать, что центров, обладающих собственным суперкомпьютером, в мире раз-два и обчелся. Конечно, фотографии можно обработать на любой приличной быстродействующей современной ЭВМ, но автора идеи такой выход не устраивал. Работа должна была быть выполнена в полиграфическом качестве и большогоразмера, что подразумевало загрузку в память ИИ колоссального количества исходных фотографий с максимально высокими параметрами четкости. Каждая тысяча исходных цифровых файлов превышала объем в 10 гигабайт машинной памяти. Цель была заявлена крайне неординарная,и решать такую задачу ИИ должен был впервые в мире. Фактически, готовя подарок легендарному ученому, экспериментаторы создали новое направление в искусстве.Загруженные в память компьютера, фотографии выдающего советского и украинского гения послужили визуализированной основой, из которой ИИ создал свой собственный, единственный портрет светописи, олицетворяющий мудрость мира и величие ума человечества."Мозговой штурм" супер-ЭВМ преподнес своим создателям весьма загадочное для человеческого восприятия произведение киберискусства. Глазами искусственного разума великий ученый видится именно таким. Уникальное произведение искусства получило название "Гений".«Может быть, и вправду машинный интеллект способен видеть нечто большее, чем видит человек? – задаются вопросом авторы оригинальной идеи. – А если еще предположить, что нейронная сеть в состоянии заглянуть за пределы материального мира и видимых простыми смертными трех измерений? Ответ на этот вопрос может навсегда остаться вне нашего понимания…»Так или иначе, эпохальная работа, созданная искусственным разумом, станет достойным подарком к 100-летию украинской легенде – Борису Евгеньевичу Патону, и будет олицетворять собой этапы эволюции машинного интеллекта.