В Харькове посадили иностранного шпиона 26 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Прокуратура Харьковской области доказала вину гражданина Ирана в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 УК Украины (шпионаж).

По информации руководителя отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, Орджоникидзевский районный суд поддержал позицию прокуроров и назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы.



Как рассказали в прокуратуре, информация о 30-летнем аспиранте одного из вузов Харькова поступила в Службу безопасности Украины в августе 2016 года. Согласно оперативным данным, иностранный студент встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого являются исследования в военной сфере. Во время встреч он старался выпытать информацию, содержащую государственную тайну. В конце концов иностранец договорился с научным сотрудником, что последний продаст ему определенные научные работы.



Однако научный сотрудник сообщил о таком коммерческом предложении украинским спецслужбам. При продаже якобы научной работы аспирант был задержан.



Свою вину обвиняемый не признал, однако собранных на стадии досудебного следствия доказательств было достаточно для вынесения приговора.