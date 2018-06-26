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В Харькове посадили иностранного шпиона

В Харькове посадили иностранного шпиона
Прокуратура Харьковской области доказала вину гражданина Ирана в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 УК Украины (шпионаж).
По информации руководителя отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, Орджоникидзевский районный суд поддержал позицию прокуроров и назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Как рассказали в прокуратуре,  информация о 30-летнем аспиранте одного из вузов Харькова поступила в Службу безопасности Украины в августе 2016 года. Согласно оперативным данным, иностранный студент встречался с сотрудником научного учреждения, одним из направлений работы которого являются исследования в военной сфере. Во время встреч он старался выпытать информацию, содержащую государственную тайну. В конце концов иностранец договорился с научным сотрудником, что последний продаст ему определенные научные работы.

Однако научный сотрудник сообщил о таком коммерческом предложении украинским спецслужбам. При продаже якобы научной работы аспирант был задержан.

Свою вину обвиняемый не признал, однако собранных на стадии досудебного следствия доказательств было достаточно для вынесения приговора.

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