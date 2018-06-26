В Африке лечить воспаление легких будут бисером 26 июня 2018 г. источник 0 0

Африканский ученый Даниэль Ансонг из Ганы представил уникальную разработку, которая поможет эффективно противодействовать пневмонии – очень распространенном заболевании в Африке.

Каждый год от этой болезни умирают 16% заболевших детей в возрасте до пяти лет. Исследователи много лет бьются над решением этой проблемы. Ансонг разработал технологию, при помощи которой бисер осуществляет контроль дыхания и способен предупреждать признаки надвигающейся болезни. Представленные крупные шарики бисера напоминают те, которые используют мусульмане и католики для изготовления четок.



Шарики позволяют контролировать глубину и частоту дыхания и изменяют свой цвет, показывая уровень угрозы. Красный цвет сигнализирует об опасности, зеленый показывает отсутствие ухудшений здоровья. Матерям детей отправлены опытные образцы с видеоинструкцией для правильного использования. На сегодня это открытие эффективно только для организма ребенка. Взрослым придется немного подождать.