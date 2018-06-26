Здоровье

  • 145
    •  / 

В Африке лечить воспаление легких будут бисером

В Африке лечить воспаление легких будут бисером
Африканский ученый Даниэль Ансонг из Ганы представил уникальную разработку, которая поможет эффективно противодействовать пневмонии – очень распространенном заболевании в Африке.
Каждый год от этой болезни умирают 16% заболевших детей в возрасте до пяти лет. Исследователи много лет бьются над решением этой проблемы. Ансонг разработал технологию, при помощи которой бисер осуществляет контроль дыхания и способен предупреждать признаки надвигающейся болезни. Представленные крупные шарики бисера напоминают те, которые используют мусульмане и католики для изготовления четок.

Шарики позволяют контролировать глубину и частоту дыхания и изменяют свой цвет, показывая уровень угрозы. Красный цвет сигнализирует об опасности, зеленый показывает отсутствие ухудшений здоровья. Матерям детей отправлены опытные образцы с видеоинструкцией для правильного использования. На сегодня это открытие эффективно только для организма ребенка. Взрослым придется немного подождать.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1579 грн
100 EUR 3062.31 грн
100 USD 2617.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи