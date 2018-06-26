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Около двадцати болгарских пляжей объявлены опасными для туристов

Около двадцати болгарских пляжей объявлены опасными для туристов
Причиной этого стали отбойные течения, которые еще называют «мертвыми волнениями».
С начала курортного сезона на черноморском побережье Болгарии уже утонули восемь человек. Все они стали жертвами «мертвых волнений» – отбойных течений высокой скорости, способных утянуть человека в открытое море.

Часто люди, оказавшиеся во власти стихии, начинают активно сопротивляться и пытаться выплыть из этого течения, и это приводит к трагическим последствиям.

«Мертвые волнения» зафиксированы на 17 пляжах болгарских курортов. В этот список попали: Созополь, Ахтополь, Синеморец, Поморие, Приморско, Каваците и Солнечный Берег. Потенциально опасными также названы пляжи в Варне, Шабле, Камчии и в Золотых Песках.

Местные власти запустили кампанию по защите жизни и здоровью туристов. Спасатели оповещают гостей страны о возможных проблемах, которые могут произойти в воде, просят не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не заплывать за буйки.

«Мертвое волнение» – одно из самых опасных прибрежных течений. Опасно оно тем, что это течение от берега. Оно появляется в результате мощного оттока воды на небольшом участке. Чаще всего бывает у песчаных пляжей, там, где есть мели. Между этими мелями и образуется тягун. В основном «мертвые волнения» достигают в длину до 30 метров, а в ширину до 10. Такие течения не видно с берега.

При попадании в тягун спасатели советуют не паниковать, не грести интенсивно, а напротив, ослабить усилия и только держаться на воде. Море само вынесет на более безопасное место.

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