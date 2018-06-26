Украинская регбийная женская сборная стала второй 26 июня 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В Днепре в субботу и воскресенье прошли игры первого из двух раундов чемпионата Европы среди женских команд в дивизионе "Трофи".

Это первый в истории чемпионат Европы среди женщин в олимпийской регбийной дисциплине (напомним, что в регби-15 представительницы прекрасной половины не играют), и проведение стартового этапа Международная федерация регби доверила Украине.



В соревнованиях участвуют 12 национальных женских сборных, которые были разбиты на три квартета. Сборная Украины, в которой вместе с киевлянками и одесситками выступает и харьковчанка Юлия Иващенко из команды "ХТЗ-Олимп", в своей группе C заняла второе место, обыграв сборные Израиля - 34:0 и Латвии - 45:5 и уступив сборной Румынии - 10:24. Вместе с румынками, занявшими в группе первое место, украинки вышли в четвертьфинал, где разгромили сборную Швейцарии - 39:0. В полуфинале сборная Украины в упорной борьбе добилась победы над шведками - 15:12, но в финальном матче уступила сборной Нидерландов - 0:33.



После первого раунда лидирует сборная Нидерландов, у которой 20 рейтинговых очков. В первой пятерке также расположились Украина - 18, Швеция - 16, Румыния - 14 (матч за третье место между сборными Швеции и Румынии завершился победой скандинавок - 19:12) и Венгрия - 12. Именно в Венгрии, в городе Эстергоме, пройдет 7 и 8 июля второй заключительный раунд чемпионата Европы в дивизионе "Трофи".