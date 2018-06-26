Петр Порошенко поучаствует в заседании Североатлантического совета НАТО 26 июня 2018 г. источник 0 0

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Петра Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также во встрече высокого уровня участников и партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Как сообщила пресс-служба президента, Порошенко и Столтенберг во вторник провели телефонный разговор, на котором обсуждалась подготовка Украины к мероприятиям в рамках саммита НАТО в июльском саммите.



Они также говорили о развитии событий на Донбассе и освобождении украинских заложников, которых Россия держит в тюрьмах на своей территории и в оккупированных регионах.



"Петр Порошенко сообщил генеральному секретарю о развитии событий на Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН. Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО и с привлечением практической помощи Альянса", - говорится в сообщении.