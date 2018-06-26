Кто живет в Харьковской области: статистика

​В Харьковской области на 1 января 2018 года проживало 2 млн. 678 тыс. человек (на 1 января 2017 г. – 2 млн. 685,6 тыс. человек).

Как сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области, численность женщин составила 1 млн. 437,7 тыс. человек (53,7% от общей численности постоянного населения), мужчин - 1 млн. 240,6 тыс. человек (46,3%). На каждую тысячу женщин в среднем приходилось 863 мужчины.Средний возраст населения в городских поселениях на начало 2018 года составлял 41,6 года (38,6 - у мужчин и 44,1 - у женщин) и был ниже, чем в сельской местности - 43,0 года (соответственно 40,1 и 45,7).В возрастной структуре населения доля детей в возрасте 0-14 лет составляла 13,8%, лиц в возрасте 15-64 года - 69,5%, 65 лет и старше - 16,7%. Почти каждый шестой житель - лицо пожилого возраста.В общей численности населения Харьковской области лица в возрасте 60 лет и старше составляли 23,3%. Уровень демографического старения в сельской местности (25,8% лиц в возрасте 60 лет и старше) выше, чем в городах (22,7%). Также этот показатель значительно выше у женщин (28,1%), чем у мужчин (17,7%).В международных сравнениях по рекомендации ООН используется также еще один коэффициент старения, который определяется как доля лиц в возрасте 65 лет и старше. В странах, где удельный вес этой возрастной группы в общей численности населения превышает 7%, население считается старым. В Харьковской области на начало 2018 года этот коэффициент составлял 16,7%.