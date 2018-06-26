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Новая победа OceanWoman: Анастасия Даугуле покорила горное озеро в Италии

Новая победа OceanWoman: Анастасия Даугуле покорила горное озеро в Италии
Очаровательная ведущая телеканала «Интер» Анастасия Даугуле в очередной раз доказала, что рекорды могут ставить не только профессиональные спортсмены.
На этих выходных Настя приняла участие в международном чемпионате по плаванью OCEANMAN Lago d’Orta среди любителей. В Италии на альпийском горном озере Орта она преодолела дистанцию в 4,5 км, уложившись в официальное квалификационное время соревнований.

В заплыве участвовали более 800 человек из 38 стран мира. Они соревновались на трех дистанциях – 1,3 км, 4,5 км, 14 км.

«Я пошла на 4,5 км. И это был самый долгий заплыв в моей жизни, – рассказывает Анастасия Даугуле. – Когда регистрировалась, эта теоретическая цифра в 4,5 км в анкете казалась мне вполне приемлемой. Но… когда приехала на озеро и увидела расстояние в реальности, стало страшновато. Отступать было поздно. Вышла на старт, что называется, с широко закрытыми глазами».

Соревнования на открытой воде – это всегда очень опасно. Поэтому в стартовом пакете, кроме электронных чипов, пловцам выдали сигнальный буй и свисток, чтобы позвать на помощь спасателей. Ведь вода поглощает звуки и, в случае необходимости, до спасательной шлюпки не докричишься.

Покорить водную стихию оказалось действительно нелегко.

«Долгая дистанция очень быстро истощает силы, – признается Настя. – Многие уже после второго-третьего километра начинали пить воду прямо из озера. Хорошо, что оно горное и чистое! В море такой фокус не прошел бы. Хотя в соленой воде плыть легче, чем в пресной. Я плыла, казалось, целую вечность. Спасали красивые пейзажи вокруг, средневековые замки и элегантные виллы. Иногда переговаривалась с другими пловцами, перебрасывались парой слов, подбадривали друг друга. Потом – снова расходились в стороны и… плыли-плыли-плыли».

По словам отважной девушки, на четвертом километре открылось второе дыхание. И когда уже казалось, что силы на исходе, – показался финиш.

«Когда выходила на берег, ноги немного подкашивались. Но в квалификационное время я уложилась. И стала официальным финишером OCEANMAN. Привезла домой медаль!», – с гордостью говорит телеведущая «Утра с Интером».

Это уже третья награда, завоеванная Анастасией Даугуле на международных соревнованиях. Первая была за участие в заплыве «Вызов Монте-Кристо» в Марселе (Франция), вторая – за турнир OCEANMAN в Бенидорме (Испания).

«Я каждый раз ставлю перед собой новые спортивные цели. Теперь знаю, что могу проплыть и 4,5 км. Дальше буду пробовать усложнить дистанцию. Кто-то может сказать, мол, умный в воду не пойдет, умный будет загорать на пляже. Но мне этого уже мало. Жизнь нужно наполнять красивыми и яркими событиями. И спорт предоставляет такую возможность по максимуму!», – уверена Анастасия Даугуле.

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