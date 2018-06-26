Известная китайская компания планирует заняться безопасностью Харькова

Встреча прошла в рамках разработки Концепции безопасного города Харькова и создания Городского ситуационного центра.
Как сообщил заместитель генерального директора Huawei Ukraine Цзюньлян Чэнь, компания предоставляет услуги по созданию таких центров по всему миру уже более десяти лет. Кроме того, помогает Украине во внедрении системы 4G.
«Мы заинтересовались вашим проектом. Поскольку Украина находится в стадии трансформации инновационных технологий, а Харьков является одним из главных и стратегически важных городов Украины, Huawei хочет всячески содействовать и помогать внедрять в Харькове новейшие технологии», - сказал Цзюньлян Чэнь.
Возможности Huawei презентовал Эндрю Уотсон – глобальный эксперт компании по публичной безопасности, который был руководителем GIS-проекта Национальной полиции Великобритании, руководителем по безопасности GIS-проекта на Олимпийских играх 2012 года, занимал должность советника полиции Абу-Даби и еще ряд важных должностей. Он рассказал о технологиях общественной безопасности - командном управлении, системах связи, единой платформе, на которой должны находиться все структуры, отвечающие за безопасность, общей базе информации, которая дает единое видение происходящего, об IT-технологиях. Дав общее представление о работе, Эндрю Уотсон раскрыл возможности современных технологий, рассказав о функциях программного обеспечения, распозновании с камер видеонаблюдения людей, номеров автомобилей, движения объектов и т.д.
Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что городская власть Харькова проанализирует все достоинства и недостатки предложенной концепции. По его словам, для ситуационного центра и в рамках создания концепции безопасного города очень важно выбрать самое передовое оборудование, которое можно будет постоянно совершенствовать.
«Мы очень активно работаем над тем, чтобы в Харькове появился первый в Украине ситуационный центр. Летом пройдет еще одна встреча с представителями компании Huawei, на которой мы более детально проанализируем все аспекты работы. В том числе относительно защиты информации, создания единого номера реагирования, возможности подключения всех служб, отвечающих за безопасность. Единый колл-центр Городского ситуационного центра должен будет молниеносно реагировать на все вызовы, чрезвычайные ситуации, передавая информацию патрульной полиции, спасателям и скорой помощи. Это позволит сделать Харьков более безопасным», - подытожил первый вице-мэр.
Игорь Терехов также напомнил, что на прошлой неделе прошла встреча с американскими партнерами из Guliani Security & Safety, и было решено, что Городской ситуационный центр будет располагаться
недалеко от Международного аэропорта «Харьков».