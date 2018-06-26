Покупательная способность гривны за 22 года снизилась в 14 раз 26 июня 2018 г. источник 0 0

С момента введения в 1996 году, покупательная способность гривны снизилась в 14 раз ­ – сейчас покупательная способность банкноты 1 гривна сопоставима с 7 копейками в 90-х годах.

«Со времени проведения денежной реформы банкнотный ряд в Украине пополнился номиналами новых банкнот. Сейчас он является чрезмерным и не полностью соответствует изменениям, которые произошли в стране за это время. Увеличение количества номиналов увеличивает расходы на их обращение. По сравнению с 1996 годом покупательная способность банкноты 1 гривня сейчас составляет 7 коп, 2 грн - 14 коп, 5 грн - 36 коп, 10 грн - 71 коп», - сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.



По его словам, доля монет номиналом 1-10 коп. в обращении составляет 73,4% от всех монет, тогда как монет номиналом 25 коп. – 13,3%.

