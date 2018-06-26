Харьковчанин победил на турнире в Нидерландах 26 июня 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В городе Ассен состоялся международный турнир по паралимпийскому волейболу, на котором золотые медали в соревнованиях среди мужских команд завоевала сборная Украины.

Участие в соревнованиях приняли восемь команд из шести стран. Сборная Украины, в состав которой вошел харьковчанин Максим Петренчук, а также представители Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областей, уверенно провела свои матчи и заняла первое место. Вторыми стали немцы, а замкнули тройку призеров паралимпийцы из Хорватии, сообщает пресс-служба ХОГА.



Женская сборная Украины, в составе которой играла харьковчанка Александра Подлесная, заняла на турнире четвертое место. Победила в женских соревнованиях сборная США.



Этот турнир стал главным этапом подготовки сборной Украины к чемпионату мира по паралимпийскому волейболу, который в июле этого года также будут принимать Нидерланды.