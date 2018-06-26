Происшествия

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В центре Харькова зарезали мужчину

В центре Харькова зарезали мужчину
Утром во вторник, 26 июня, в центре Харькова был убит мужчина.
Как сообщает региональное правление Нацполиции, тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено возле квартиры по месту жительства его соседями.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела. Правоохранители обнаружили на теле признаки насильственной смерти в виде ножевого ранения.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины", – говорится в сообщении.

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