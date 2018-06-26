В центре Харькова зарезали мужчину 26 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Утром во вторник, 26 июня, в центре Харькова был убит мужчина.

Как сообщает региональное правление Нацполиции, тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено возле квартиры по месту жительства его соседями.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела. Правоохранители обнаружили на теле признаки насильственной смерти в виде ножевого ранения.



"Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины", – говорится в сообщении.

