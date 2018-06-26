ЕС окончательно утвердил предоставление Украине миллиарда евро 26 июня 2018 г. источник 0 0

Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ", - сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС.



После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.



Напомним, 14 июня Европарламент проголосовал за предоставление Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Помощь будет разделена на транши, выделению каждого из которых должно предшествовать выполнение Украиной определенных условий, в частности, уважение к демократическим механизмам, верховенство закона, соблюдение прав человека, а также реализация экономических и финансовых реформ. Условия будут изложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Европейской комиссией.



Также макрофинансовая помощь будет выделяться при условии прогресса в предотвращении коррупции и выполнении программы МВФ.



Украина с 2014 года получала финансирование в рамках двух программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 миллиарда евро помощи, второй в 2015 году – 1,8 миллиарда евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 миллиарда евро, поскольку остальные 600 миллионов евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью властей отменить запрет на экспорт леса-кругляка.