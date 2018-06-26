Здоровье

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В Николаевской области от кори умер восьмимесячный ребенок

В Николаевской области от кори умер восьмимесячный ребенок
На прошедшей неделе в Украине от осложнений кори умер 8-месячный ребенок.
Как сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, количество новых заболевших составило 1273 человека.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 25-ю неделю 2018 года корью заболели 1 273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе", - сказано в сообщении.

Смерть ребенка от осложнений кори зафиксирована в Николаевской области. Таким образом, количество погибших от кори с начала года достигло 12 человек: 8 детей и четверо взрослых.

Всего с начала года корью заболел 23 131 человек.

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