В Николаевской области от кори умер восьмимесячный ребенок 26 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На прошедшей неделе в Украине от осложнений кори умер 8-месячный ребенок.

Как сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения, количество новых заболевших составило 1273 человека.



"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 25-ю неделю 2018 года корью заболели 1 273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе", - сказано в сообщении.



Смерть ребенка от осложнений кори зафиксирована в Николаевской области. Таким образом, количество погибших от кори с начала года достигло 12 человек: 8 детей и четверо взрослых.



Всего с начала года корью заболел 23 131 человек.