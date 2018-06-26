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«Акциз-2018»: налоговики обнаружили крупную партию контрафактных сигарет

«Акциз-2018»: налоговики обнаружили крупную партию контрафактных сигарет
Очередной факт хранения незаконно изготовленных контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога работники налоговой милиции региона обнаружили в рамках операции «Акциз-2018».
Группа лиц на территории Харькова с использованием логистических компаний осуществляла незаконную транспортировку для дальнейшего сбыта контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога. В дальнейшем сигареты планировалось реализовывать через розничную сеть Харькова и интернет.

По результатам обыска помещений, в которых хранилась незаконно изготовленная продукция, были изъяты табачные изделия известных торговых марок, не маркированы марками акцизного налога Украины, общей стоимостью почти 700 тыс. грн.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления на территорию Харьковской области контрафактных табачных изделий, мест хранения и реализации, а также готовится ходатайство в суд об аресте изъятого имущества.

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