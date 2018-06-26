Закон о выходе Великобритании из ЕС вступил в силу 26 июня 2018 г. источник 0 0

Правительственный закон о выходе Великобритании из состава Европейского Союза (The EU Withdrawal Act) вступил в силу: королева Великобритании Елизавета II во вторник предоставила королевское согласие на выход страны из ЕС.

"Я должен сообщить Палате в соответствии с Законом о Королевских актах 1967 о том, что ее Величество выразила ее королевское согласие на такие акты... Закона о выхода из Европейского Союза 2018", - объявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, сообщает ВВС.



Документ позволяет переводить законодательство ЕС в законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавность Brexit. Документ также отменяет действие Закона Европейских Сообществ от 1972 года, по которому Британию приняли в ЕС.



Напомним, Соединенное Королевство планирует представить новые детали своего видения Brexit после саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 28-29 июня. Ранее Брюссель и Лондон достигли прогресса в нескольких технических разделах переговоров о Brexit, но остаются серьезные разногласия в вопросе границы с Северной Ирландией. е на законодательство премьер-министра Терезы Мэй о выходе Соединенного Королевства с ЕС, передает УНН со ссылкой на The New York Times.