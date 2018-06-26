За препятствование работе украинских журналистов полиция открыла в 2018 году почти 100 дел 26 июня 2018 г. источник 0 0

С начала 2018 года полицией начато 97 уголовных производств относительно препятствования деятельности журналистов в Украине.

"За пять месяцев этого года уже открыто 97 уголовных производств. Из них - 69 дел по статье 171 УК (препятствование профессиональной деятельности журналиста, - ред.), 23 дела - по статье 345-1 (погороза или насилие в отношении журналиста, - ред.), четыре - по статье 347 УК (умышленное уничтожение имущества журналиста, - ред.), одно - по статье 348-1 УК (посягательство на жизнь журналиста, - ред.)", - сообщил заместитель начальника главного следственного управления Национальной полиции Украины Александр Ковтун.



Он пояснил, что рост количества открытых производств связано с вступлением в 2015 году в силу норм об уголовной ответственности за посягательства на профессиональную деятельность журналистов.



"С 2013 года мы начали осуществлять мониторинг состояния регистрации уголовных правонарушений, связанных с препятствованием профессиональной деятельности журналистов. Так, в 2013 году было открыто 161 производства, в 2014 - 164, в 2015 - 120, в 2016 - 201. В 2017 году произошел рост - 255 преступлений. Это связано с тем, что были разработаны методические рекомендации по расследованию преступлений указанной категории. Следователи получили возможность правильно определять квалификацию и проводить расследования указанных преступлений", - добавил он.