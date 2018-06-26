Общество

  • 116
    •  / 

За препятствование работе украинских журналистов полиция открыла в 2018 году почти 100 дел

За препятствование работе украинских журналистов полиция открыла в 2018 году почти 100 дел
С начала 2018 года полицией начато 97 уголовных производств относительно препятствования деятельности журналистов в Украине.
"За пять месяцев этого года уже открыто 97 уголовных производств. Из них - 69 дел по статье 171 УК (препятствование профессиональной деятельности журналиста, - ред.), 23 дела - по статье 345-1 (погороза или насилие в отношении журналиста, - ред.), четыре - по статье 347 УК (умышленное уничтожение имущества журналиста, - ред.), одно - по статье 348-1 УК (посягательство на жизнь журналиста, - ред.)", - сообщил заместитель начальника главного следственного управления Национальной полиции Украины Александр Ковтун.

Он пояснил, что рост количества открытых производств связано с вступлением в 2015 году в силу норм об уголовной ответственности за посягательства на профессиональную деятельность журналистов.

"С 2013 года мы начали осуществлять мониторинг состояния регистрации уголовных правонарушений, связанных с препятствованием профессиональной деятельности журналистов. Так, в 2013 году было открыто 161 производства, в 2014 - 164, в 2015 - 120, в 2016 - 201. В 2017 году произошел рост - 255 преступлений. Это связано с тем, что были разработаны методические рекомендации по расследованию преступлений указанной категории. Следователи получили возможность правильно определять квалификацию и проводить расследования указанных преступлений", - добавил он.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2618.92 грн
100 EUR 3056.8 грн
10 RUB 4.1709 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи