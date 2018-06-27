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Названы лучшие и худшие области по установлению домовых счетчиков: Харьковская ближе к лидерам

Названы лучшие и худшие области по установлению домовых счетчиков: Харьковская ближе к лидерам
Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко назвал области-лидеры и аутсайдеры по установлению домовых счетчиков тепла.
Как говорится на сайте ведомства, с принятием закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", вопрос установления домовых счетчиков тепла - на первом плане.

По данным ведомства, на сегодня показатель оснащенности тепловыми счетчиками - 80,3%. Кроме того, за последние два года уровень оснащения увеличился на 20%.

"Наилучшие показатели оснащенности в Черкасской области - 97,6%, Хмельницкой - 93%, городе Киев - 97%, Винницкой - 95%, а также области, которые дошли до показателя 90%: Днепропетровская, Харьковская, Херсонская. Самые низкие показатели оснащенности Луганская - 25%, а также невысокий процент в Донецкой. Но, хочу подчеркнуть, что эти области находятся под постоянным давлением российской агрессии. Также не лучшая ситуация в Тернопольской, всего - 15,5%", - отметил Зубко.

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