Украинскому омбудсмену отказали во встрече с политзаключенным Романом Сущенко

В России отказали уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко в тюрьме Лефортово в Москве.

"Я сделала все для того, чтобы встретиться с Романом Сущенко. Все необходимые документы предоставила еще 14 июня. На следующий день, 15 июня получила разрешение Московского городского суда на посещение Романа. Копию этого разрешения направила в Лефортово в тот же день. 18 июня в 9:00 предоставила документы в Лефортово. В 14:30 мне было отказано во встрече с Романом без каких-либо объяснений", - говорится в соответствующем заявлении на сайте омбудсмена.Она добавила, что уже 20 июня вновь обратилась в Московский городской суд. Однако встречи с председателем суда, звонки, направленные письма с просьбой ускорить решение результата не дали."Сегодня, 26 июня, в 9:00 встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен был принять решение. Он сказал, что "вопрос по разрешению очень сложный, но он обязательно примет решение сегодня после 15 часов". Сейчас решение есть. Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", - сообщила омбудсмен.Денисова добавила, что президент РФ Владимир Путин предоставил ей, как уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека, полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, которые удерживаются на территории РФ и во временно оккупированном Крыму."Об этом было договорено во время телефонного разговора между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ 9 июня, и подтверждено 21 июня. Уже две недели я жду на реализацию данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ. На эту минуту я не увидела ни одного из удерживаемых украинцев, к которым у меня гарантирован беспрепятственный доступ", - сообщила омбудсмен.Денисова также обратилась к руководителю Администрации президента РФ Антону Вайну относительно разблокирования реализации этих гарантий.