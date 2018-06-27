Цена нефти Brent поднялась выше 75 долларов за баррель 27 июня 2018 г. источник 0 0

Цена североморской нефти марки Brent сегодня вечером, 26 июня 2018 года, торгуется выше 75 долларов за баррель.

Как свидетельствуют данные биржевых торгов, по состоянию на 18:35 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,25 доллара за баррель. Это на 1,48% выше уровня закрытия предыдущих торгов.



Напомним, ранее сообщалось, что два крупнейших покупателей нефти в Азии - Китай и Индия - намерены покупать больше американской нефти для борьбы с доминированием стран ОПЕК на азиатском рынке. Так, Индия и Китай обсуждают пути увеличения импорта сырой нефти США в Азию для сокращения зависимости от членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).