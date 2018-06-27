Харьков

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Харьковчане выбрали имя для верблюжонка: видео

Харьковчане выбрали имя для верблюжонка: видео
Верблюжонок, родившийся в Харьковском зоопарке 23 мая, получил имя Боня.
Как сообщили в зоопарке, на протяжении двух недель все желающие оставляли свои варианты имени в комментариях под постом о верблюжонке на официальной странице зоопарка в Facebook. Было получено более 300 вариантов, свои комментарии оставили 25 тыс. человек.



"Исходя из оригинальности, повторяемости и количества лайков, был создан топ-10 кличек (Боня, Кэмэл, Фунтик, Финик, Жорик, Камиль, Харди, Бархан, Вася, Гоша). Этот список отправился к сотрудникам зоопарка, которые непосредственно ухаживают за верблюжонком, лучше всех знают его характер, повадки и пристрастия. Их выбор был единогласен – Боня", - отметили в зоопарке.

За месяц Боня значительно прибавил в весе, горбики постепенно принимают вертикальное положение и становятся округлыми у основания. Верблюжонок активный, любознательный. Он уже понемногу пощипывает травку, пробует веточки. Но основным кормом все еще является молоко матери.

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