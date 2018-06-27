Общество

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Где предпочитают отдыхать харьковчане

Где предпочитают отдыхать харьковчане
Летняя погода уже радует жаркими днями. Именно поэтому харьковчане начинают задумываться о своем отдыхе.
Некоторые спланировали свои поездки или уже успели насладиться летним отпуском. Но большинство еще в поиске.

«Мы сейчас в поиске путевки. В сентябре-августе хотим улететь отдыхать, но я также приветствую и наше море - Бердянск, Кирилловку. Я там не раз отдыхала, там очень хорошо, мне нравится, но все же нужно как-то разнообразить свой отдых. Нужно разнообразить свою жизнь и поехать как-то посмотреть, как живут другие люди, как отдыхают в том числе», - рассказали харковчанки Екатерина и Ярослава.

Несмотря на то, что Турция и Египет, по мнение специалиста турагентства, являются постоянными и любимыми курортами уже долгие годы, некоторые харьковчане отдают предпочтение путешествиям по Украине. Те, кому нравится активный отдых, выбирают Карпаты или едут в старинные города, но все же большинство собирается отдыхать у моря.

«Обычно ездим на Черное море, по Украине, мне лично не нравится Египет, Турция, это мое личное мнение, а в Хорватию пока нет возможности, поэтому пока в Карпаты и Черное море. На следующий год уже планируем за границу», - сообщила  жительница Харькова Ольга.

Также благодаря безвизу украинцы начинают расширять географию отдыха и уже активно ездят в страны ЕС.

«Когда мы ездим с детьми отдыхать, мы предпочитаем активный отдых. Это подниматься в горы, кататься на велосипедах, конные прогулки, спортзал», - рассказала харьковчанка Юлия.

Представитель турагенства Виктория Ткаченко: «С отменой виз для граждан Украины, с введением безвизового режима, возрос поток украинских туристов в Европу. Конечно же, популярностью пользуются Греция, острова, материковая часть, Испания точно так же острова, материковая часть, Кипр, Черногория».

«Возможно, в Одессу поедем, есть планы такие у нас. Море хорошее там, природа, все замечательно, отдыхали в прошлом году, понравилось, решили вернуться. Ностальгия», - говорят харьковчане Алина и Даниил.

Тенденция отдыха харьковчан в странах Евросоюза еще новая, но уже пользуется определенным спросом у тех, кто собирается на курорты.

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