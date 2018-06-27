Экономика

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Самый удобный магазин электроинструмента — онлайн

Самый удобный магазин электроинструмента — онлайн
Как часто, зайдя даже в большой строительный торговый центр, вам не удается найти нужный электроинструмент.
В небольших населенных пунктах дела обстоят еще хуже. Чтобы не зависеть от конъюнктуры местного рынка, познакомьтесь с интернет-магазином «Трейд-Плюс».



Компания — крупнейший в Украине продавец электроинструмента и оснастки к нему. В каталоге представлены:

  • все типы электрического ручного инструмента для ремонта, строительства и других работ — от болгарок и дрелей до ручных фрезеров, а бонусом будет радиоприемник с энергоемким аккумулятором в противоударном влагостойком корпусе;
  • электроинструмент разного класса — и недорогой бытовой, и мощные рабоче лошадки с огромным ресурсом;
  • все популярные бренды — от проверенных временем торговых марок до новых, но вполне пристойных производителей.

Здесь вы найдете электроинструмент с подходящими для ваших задач характеристиками, но по разумной цене.

Электроинструмент в «Трейд-Плюс»: выгодные цены, помощь профессионалов, быстрая доставка

Магазин напрямую сотрудничает со всеми производителями. Многих из них он официально представляет на территории Украины. Результат:

  • минимальные цены без накруток длинной цепочки посредников;
  • обоснованная уверенность, что вы купите оригинальный электроинструмент надлежащего качества;
  • полная официальная гарантия производителя на каждую позицию.



Сервис стремится максимально сэкономить ваше время. Электроинструмент рассортирован в логически понятные категории, в каждой из которых предусмотрены подробные поисковые фильтры. Если у покупателя появляются вопросы или нужна подробная консультация — на связи онлайн помощник и опытные продавцы.

Доставка электроинструмента в любой город Украины занимает до 5-ти рабочих дней. При этом менеджеры напрямую работают со складами партнеров — заказ сразу вышлют вам, где бы он ни находился.

Магазин предлагает постоянным покупателям дополнительные бонусы

Потребности у розничного клиента, владельца небольшого магазина или ремонтной бригады — разные как в отношении ассортимента, так и по оплате и доставке товара. «Трейд-Плюс» подготовил несколько дополнительных предложений для постоянных и оптовых клиентов. Они включают:

  • предзаказ редких позиций;
  • накопительную программу скидок;
  • гибкую систему оплаты.
  • Уверенность в партнерах — основа стабильного будущего вашего дела.

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