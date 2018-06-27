Самый удобный магазин электроинструмента — онлайн
27 июня 2018 г.
Вечерний Харьков
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27 июня 2018 г.
Вечерний Харьков
Компания — крупнейший в Украине продавец электроинструмента и оснастки к нему. В каталоге представлены:
Здесь вы найдете электроинструмент с подходящими для ваших задач характеристиками, но по разумной цене.
Магазин напрямую сотрудничает со всеми производителями. Многих из них он официально представляет на территории Украины. Результат:
Сервис стремится максимально сэкономить ваше время. Электроинструмент рассортирован в логически понятные категории, в каждой из которых предусмотрены подробные поисковые фильтры. Если у покупателя появляются вопросы или нужна подробная консультация — на связи онлайн помощник и опытные продавцы.
Доставка электроинструмента в любой город Украины занимает до 5-ти рабочих дней. При этом менеджеры напрямую работают со складами партнеров — заказ сразу вышлют вам, где бы он ни находился.
Потребности у розничного клиента, владельца небольшого магазина или ремонтной бригады — разные как в отношении ассортимента, так и по оплате и доставке товара. «Трейд-Плюс» подготовил несколько дополнительных предложений для постоянных и оптовых клиентов. Они включают:
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