Японская принцесса Аяко отказалась от титула ради любви 27 июня 2018 г. источник 0 0

Японская принцесса Аяко Такамадо отказалась от королевского статуса, чтобы выйти замуж за мужчину из простой семьи.

Как сообщает CNN, третья и самая молодая дочь покойного принца Такамодо, двоюродного брата императора Акихито, выйдет замуж за Кей Морию, 32-летнего сотрудника судоходной фирмы NYK Line.



Пара познакомилась менее года назад. Помолвка назначена на 12 августа, свадьба - на 29 октября.



Согласно императорскому праву, после свадьбы принцесса покинет дом, но получит "бонус" - около 1 млн долларов.



Напомним, Аяко Такамадо встретила своего избранника во время обучения в Международном христианском университете в Токио.



Свадьба станет важным событием как для самой страны, так и для главы японской королевской семьи императора Акихито, который планирует покинуть трон в 2019 году.