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Японская принцесса Аяко отказалась от титула ради любви

Японская принцесса Аяко отказалась от титула ради любви
Японская принцесса Аяко Такамадо отказалась от королевского статуса, чтобы выйти замуж за мужчину из простой семьи.
Как сообщает CNN, третья и самая молодая дочь покойного принца Такамодо, двоюродного брата императора Акихито, выйдет замуж за Кей Морию, 32-летнего сотрудника судоходной фирмы NYK Line.

Пара познакомилась менее года назад. Помолвка назначена на 12 августа, свадьба - на 29 октября.

Согласно императорскому праву, после свадьбы принцесса покинет дом, но получит "бонус" - около 1 млн долларов.

Напомним, Аяко Такамадо встретила своего избранника во время обучения в Международном христианском университете в Токио.

Свадьба станет важным событием как для самой страны, так и для главы японской королевской семьи императора Акихито, который планирует покинуть трон в 2019 году.

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