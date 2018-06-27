В Украину вернулись шестеро моряков, задержанных в Греции полтора года назад 27 июня 2018 г. источник 0 0

Шестеро украинских моряков с задержанного в Греции судна RS 300 97 освобождены.

"Хорошая утренняя новость: шестеро украинских моряков судна RS 300 97, которые больше 1,5 года пребывали под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие тоже вернулись к своим родным и близким", - сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своем микроблоге Twitter.



Ранее МИД сообщал, что по состоянию на 5 марта в Греции задержаны 132 гражданина Украины за перевозку нелегальных мигрантов, 105 из них - осуждены.



Напомним, рыболовецкое судно RS-300 №97 потеряло ход 21 ноября 2016 года и дрейфовало в Средиземном море двое суток. Позже стало известно, что судно задержано в Греции по подозрению в контрабанде сигарет.