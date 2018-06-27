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В Харькове продолжается массовое «минирование» магазинов и бизнес-центров

В Харькове продолжается массовое «минирование» магазинов и бизнес-центров
Массовые сообщения о заминировании магазинов и торговых центров в Харькове поступили в дежурную часть Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области во вторник, 26 июня.
Как сообщается в оперативной сводке на сайте Харьковской облгосадминистрации, в 09.00 поступило анонимное электронное сообщение о закладке взрывных устройств по адресу: Московский район, ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров "ХЕЛП".

В 11.00 поступило второе анонимное электронное сообщение о закладке взрывных устройств по адресам: ул. Академика Проскуры, 1 (бизнес-центр Telesens Ventures) ул. Алчевских, 31 (бизнес-центр "Авалон"), ул. Свободы, 7/9 (бизнес-центр Parallel'50), ул. Богдана Хмельницкого, 24 (бизнес-центр "Протон"); пр. Московский, 142 (бизнес-центр City Hall). Московский район, Героев труда, 20/321, магазин компьютеров "ХЕЛП"; ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46, магазин "Сервер СМТ"; проспект Московский, 94, магазин "С-ТЕЛЛ", Основянский район, Гимназическая набережная, 12, АБС, торгово-сервисный центр; Шевченковский район, проспект Победы, 58 / А, магазин "С-ТЕЛЛ".

На места расположения объектов прибыли следственно-оперативные группы, работники кинологической службы и взрывотехники. Во время проверки из зданий были эвакуированы посетители и персонал, обследованы помещения и территория. Взрывчатки и взрывных устройств не обнаружено.

В 12.40, 13.55, 15.45, 17.45, 18.30 поступили новые сообщения о заминировании тех же объектов. В полном объеме проведены новые обследования. Взрывных устройств не обнаружено. Обследование всех помещений и прилегающих территорий закончено в 22:00.

В 23.45 таким же образом поступили сообщения о заминировании магазинов компьютерной техники: ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров "ХЕЛП"; ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46, магазин "Сервер СМТ"; проспект Московский, 94, магазин "С-ТЕЛЛ".

В полном объеме проведены новые обследования этих объектов. Взрывных устройств не обнаружено. Обследование всех помещений и прилегающих территорий закончено в 01:30 27 июня.

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