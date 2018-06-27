Общество

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В ХНУ им. Каразина прошел выпускной

В ХНУ им. Каразина прошел выпускной
Торжественная церемония выпуска студентов Харьковского национального университета им.Каразина прошла 26 июня.
В ходе церемонии заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации ХОГА Анатолий Бабичев передал  поздравление от председателя ХОГА Юлии Светличной.

"Это честь - быть выпускником ХНУ, лучшего вуза в Украине. Для нас очень важно, чтобы каждый следующий выпуск доказывал то, что диплом университета - лучший, что он ценится, и, если у тебя есть этот диплом, то у тебя есть светлое будущее, - сказал Анатолий Бабичев. - У Украины очень много вызовов в социально-гуманитарной, политической, военной сферах. Но мы продолжаем развивать инфраструктуру, и я уверен, что мы можем построить счастливую, красивую и сильную страну. Я уверен, что выпускники 2018 года смогут приложить усилия к этому великому делу".

В 2018 году обучение в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина завершат 2694 выпускника (бакалавры - 2236 человек, специалисты - 139 человек, магистры - 319 человек), из них дипломы с отличием получат 302 человека.

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