В ХНУ им. Каразина прошел выпускной 27 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Торжественная церемония выпуска студентов Харьковского национального университета им.Каразина прошла 26 июня.

В ходе церемонии заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации ХОГА Анатолий Бабичев передал поздравление от председателя ХОГА Юлии Светличной.



"Это честь - быть выпускником ХНУ, лучшего вуза в Украине. Для нас очень важно, чтобы каждый следующий выпуск доказывал то, что диплом университета - лучший, что он ценится, и, если у тебя есть этот диплом, то у тебя есть светлое будущее, - сказал Анатолий Бабичев. - У Украины очень много вызовов в социально-гуманитарной, политической, военной сферах. Но мы продолжаем развивать инфраструктуру, и я уверен, что мы можем построить счастливую, красивую и сильную страну. Я уверен, что выпускники 2018 года смогут приложить усилия к этому великому делу".



В 2018 году обучение в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина завершат 2694 выпускника (бакалавры - 2236 человек, специалисты - 139 человек, магистры - 319 человек), из них дипломы с отличием получат 302 человека.