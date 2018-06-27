Украина

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Погода в Украине: возможны смерчи

Погода в Украине: возможны смерчи
Жара Востоке Украины и свежесть на Западе создают значительный температурный контраст, и именно в зоне контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи.
«В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятные небольшие смерчи. Поэтому если вы собираетесь выходные в дорогу, на природу, в поле, в лес, на речку или море - будьте внимательны и осторожны. Это не значит, что не будет прояснений и даже полусуточных пауз с сухой погодой, но как только начинается гроза, лучше спрячьтесь в безопасное место, - рассказала синоптик Наталья Диденко. - В ближайшие дни, включая День Конституции и сопутствующие выходные, на Западе, в Центре, на Севере и в Одесской области в отдельных районах, подчеркиваю, в отдельных районах - сильные и сильнющие ливни, грозы, град. В условиях сильных контрастов, жары и влажного воздуха даже вероятные смерчи».

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