Мир

  • 94
    •  / 

Астрофизиками удалось найти «утерянную» часть Вселенной

Астрофизиками удалось найти «утерянную» часть Вселенной
Ученые из Колорадского университета в Боулдере обнаружила недостающее количество барионной материи во Вселенной.
До недавнего времени ее никак не удавалось найти. Обнаружили ее в так называемой тепло-горячей межгалактической среде (Warm-Hot Intergalactic Medium, WHIM).

Барионная материя является строительным материалом для всех известных объектов, в том числе для нейтронных звезд и карликов. По стандартной космологической модели предсказано определенное количество данной материи - в полтора раза больше, нежели было обнаружено до сих пор.

Как оказалось, недостающая часть представлена нитями кислорода, где температура достигает миллиона градусов Цельсия. Расположена данная материя в межгалактическом пространстве, где находится до 60 процентов обычной материи Вселенной, представленной рассеянными облаками газа.

Астрофизики изучили свойства WHIM в ходе наблюдения за квазаром 1ES 1553. Для этого был задействован телескоп Hubble Space Telescope, а также космический рентгеновский телескоп XMM-Newton.

1ES 1553 является сверхмассивной черной дырой, расположенной в центре галактики и отбрасывающей большие объемы газа. Между квазаром и Солнечной системой были обнаружены следы плотного газа высокоионизированных атомов кислорода. При подсчете объем газа составил 30 процентов барионной материи.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3056.8 грн
100 USD 2618.92 грн
10 RUB 4.1709 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи