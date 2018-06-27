Астрофизиками удалось найти «утерянную» часть Вселенной 27 июня 2018 г. источник 0 0

Ученые из Колорадского университета в Боулдере обнаружила недостающее количество барионной материи во Вселенной.

До недавнего времени ее никак не удавалось найти. Обнаружили ее в так называемой тепло-горячей межгалактической среде (Warm-Hot Intergalactic Medium, WHIM).



Барионная материя является строительным материалом для всех известных объектов, в том числе для нейтронных звезд и карликов. По стандартной космологической модели предсказано определенное количество данной материи - в полтора раза больше, нежели было обнаружено до сих пор.



Как оказалось, недостающая часть представлена нитями кислорода, где температура достигает миллиона градусов Цельсия. Расположена данная материя в межгалактическом пространстве, где находится до 60 процентов обычной материи Вселенной, представленной рассеянными облаками газа.



Астрофизики изучили свойства WHIM в ходе наблюдения за квазаром 1ES 1553. Для этого был задействован телескоп Hubble Space Telescope, а также космический рентгеновский телескоп XMM-Newton.



1ES 1553 является сверхмассивной черной дырой, расположенной в центре галактики и отбрасывающей большие объемы газа. Между квазаром и Солнечной системой были обнаружены следы плотного газа высокоионизированных атомов кислорода. При подсчете объем газа составил 30 процентов барионной материи.