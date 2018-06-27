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Чем опасны кастрюли и сковородки

Чем опасны кастрюли и сковородки
Агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне опубликовало доклад, согласно которому микроскопические частицы в антипригарной посуде, водостойкой одежде и пятностойких коврах могут попасть в человеческий организм с едой и вызвать рак.
Как сообщает издание Daily Mail, перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных, влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Однако это вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами. Показано, что у лабораторных животных оно увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов, а также способствует бесплодию.

Кроме того, PFOA вызывает гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы и воспаление кишечника.

Человек может подвергаться действию перфтороктановой кислоты при перегревании или повреждении сковород или кастрюль с антипригарным покрытием.

Выброшенная на помойку посуда с тефлоном также представляет опасность для окружающей среды, поскольку PFOA может выщелачиваться в почву и проникать в пресные водоемы.

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