Общество

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Минздрав посчитал количество инъекционных наркоманов в Украине

Минздрав посчитал количество инъекционных наркоманов в Украине
По данным Министерства здравоохранения, в Украине насчитывается 346 тысяч человек, употребляющих инъекционные наркотики, а с учетом распространения новых форм наркотических веществ, число наркозависимых - гораздо больше.
"На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 тысяч лиц, которые употребляют наркотические вещества инъекционно - это опиоиды или стимуляторы. Преимущественно, это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеют синдром зависимости от этих веществ. В то же время мы понимаем, что в течение последних лет в Украине происходит изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества с разными путями употребления, поэтому количество лиц, которые употребляют наркотические вещества неинъекционным путем, пока неизвестно", - сообщила начальник сектора заместительной терапии "Центра общественного здоровья Минздрава" Ирина Иванчук.

Она также отметила, что употребление наркотиков напрямую связано с распространением таких болезней, как ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, инфекций, передающихся половым путем. Связь в этом случае обусловлена использованием нестерильных инструментов, а также опасными практиками, которые распространены у наркозависимой молодежи, в частности употребление наркотиков во время секса.

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Сейчас, по словам Иванчук, важно предупреждать негативные последствия употребления наркотиков, необходимо обеспечить доступ к программам профилактики, доступа молодежи к презервативам, диагностике ВИЧ и лечению, которое доказало свою эффективность.

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